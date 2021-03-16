انخفاض الاحتياطي الأجنبي بالأردن 2.6% في أول شهرين من 2021

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء، تراجع الاحتياطي الأجنبي في أول شهرين من العام الحالي 2.6 بالمائة إلى 15.49 مليار دولار مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.وبدأ الاحتياطي الأجنبي بالأردن في التأثر سلبًا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.