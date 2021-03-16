عامل يتحرش بطفلة داخل جراج في النزهة.. وقرار من النيابة ضده

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج بدائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الطفل للاستماع لأقواله.ألقت أجهزة الأمن، القبض على عامل لاتهامه بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بعد أن استدرجه داخل جراج بمنطقة النزهة.تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا في 17 يناير الماضي، بقيام عامل بجراح، باستدراج طفل إلى غرفة داخل الجراج، حيث قيده المتهم بالحبال وقام بهتك عرضه، وعقب ذلك هدده بالضرب في حالة الإفصاح لأهله وفضحه، ولكن الطفل أخبر والدته.وحررت والدة الطفل محضرًا بقسم شرطة النزهة حمل رقم 3868 لسنة 2021، وتم القبض على المتهم بعد هروبه لمحافظات الصعيد، وفور عودته للقاهرة تم ضبطه.وعقب تقنين الاجراءات نجحت الاجهزة الامنية في ضبط المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.