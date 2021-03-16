أوروبا تسجل أكثر من 900 ألف وفاة بكورونا

سجلت أوروبا أكثر من 900 ألف وفاة بكوفيد-19 منذ بداية انتشار الوباء في ديسمبر 2019 وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء استنادا إلى أرقام رسمية.وبلغت الحصيلة في البلدان والمناطق البالغ عددها 52 في المنطقة التي تشمل روسيا وتركيا، 900،185 وفاة (من 40،083،433 إصابة)، متخطية أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (721،581 وفاة من 22،872،052 إصابة) والولايات المتحدة الأمريكية وكندا (558،110 وفاة من 30،406،496 إصابة) وآسيا (263،250 وفاة من 16،692،971 إصابة).وتتركز أكثر من نصف الوفيات في خمسة بلدان.