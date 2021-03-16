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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسلسل «المداح» على قناة دبي في رمضان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:02 م
حمادة هلال
حمادة هلال
دعاء عبد المقصود
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حصلت قناة دبي علي حق عرض مسلسل "المداح" للنجم حماده هلال بشكل حصري خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد العمل في عدد من اللوكيشنات الخاصة بالمسلسل.

ويعكف المخرج أحمد سمير فرج على الانتهاء من كافة المشاهد الخارجية للعمل قبل الدخول في معسكر مغلق لتصوير المشاهد الداخلية للمسلسل، وتم رفع ساعات تصوير العمل إلى 18 ساعة يوميا لإنجاز أكبر عدد من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان المعظم، ومن المقرر أن يستمر تصوير العمل حتى الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

ويجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" الذى بدأ تصوير مشاهده منذ أسابيع قليلة شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، مؤكدًا أنه مسلسل تراجيدي.

مسلسل "المداح" يشارك في بطولته مع حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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