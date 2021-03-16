البرازيل تغير وزير الصحة للمرة الرابعة منذ تفشىي كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الثلاثاء، تعيين مارسيلو كيروغا وزيرا للصحة في الحكومة وهو رابع شخص يتولى المنصب منذ تفشي وباء كورونا.وقال بولسونارو خلال لقاء مع أنصاره إنه تقرر تعيين الطبيب كيروغا في منصب وزير الصحة، مضيفا إن عملية نقل المهام مع الوزير الحالي ادواردو بازويلو سوف تستغرق نحو أسبوعين، وفقا لوكالة فرانس برس.ويأتي تعيين كيروغا مع توجيه انتقادات قاسية إلى حكومة بولسونارو بسبب أسلوب تعاملها مع الجائحة.ودفعت الموجة الأخيرة للفيروس المستشفيات في أكثر من نصف الولايات البرازيلية البالغ عددها 27 إلى حافة الانهيار وأجبرت حكام الولايات على فرض مزيد من القيود لإبطاء انتشاره.