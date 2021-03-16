صيانة 107 كشافات وخلايا كهربائية ورفع 250 طن مخلفات بـ«تله» في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لقرية "تلة" التابعة لمركز ومدينة المنيا، عدد من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وتهذيب الأشجار خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، حيث تم صيانة 107 0كشافات ولمبات ليد وأعمدة إنارة وخلايا كهربائية، ورفع 250 طن من المخلفات الصلبة والتراكمات وزرع وتهذيب 50 شجرة بالقرية.وقال محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية تله، إن الوحدة المحلية للقرية قامت بتنفيذ عدد من الأعمال خلال النصف الأول لشهر مارس الجاري، منها قيام قسم الإنارة بصيانة كشاف ولمبات ليد و5 أعمدة إنارة وخلايا كهربائية، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للحوادث.وأضاف أن قسم التجميل والبيئة قام برفع 250 طن من المخلفات الصلبة والتراكمات من على جانبي الطريق ونقاط التجمع بالقرية والقرى التابعة لها، حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والفيروسات خاصتا كورونا، وتم زرع وتهذيب 50 شجرة بالقرية لإضافة منظر جمالي وحضاري للقرية.وأكد أن هذه الأعمال والحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة وصيانة أعمدة الكهرباء والكشافات، لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة والحد من وقوع الحوادث ليلا.