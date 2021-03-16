المحرصاوي يصدق على مكافأة مالية لمنسوبي جامعة الأزهر

صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة مالية قدرها ألف جنيه لجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ نظير جهودهم المخلصة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل جائحة فيروس كورونا.وأعلن رئيس الجامعة أنه شدد على ضرورة صرف هذه المكافأة قبيل شهر رمضان المبارك لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال؛ نظرًا للجهد المبذول، ودعمًا لهم، وتخفيفًا عن كاهلهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم جميعًا بالخير واليمن والبركات.