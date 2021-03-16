إطلاق اسم الدكتور سامى سلامة على مستشفى السنطة المركزى

أعلن الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إطلاق اسم الدكتور سامي سلامة مدير مستشفى السنطة المركزي، على المستشفى، والذى وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وكانت مديرية الصحة بالغربية بقيادة الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل الوزارة، قد نعت الفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يتقبله قبولًا حسنًا، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.