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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المقاتلات الروسية تلاحق فلول «داعش» فى البادية السورية وتقتل 13

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:51 ص
المقاتلات الروسية
المقاتلات الروسية
مروة عنبر
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تواصل المقاتلات الحربية الروسية ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية وتقتل نحو 15 منهم وتدمر أوكار عقب تنفيذها لأكثر من 80 غارة جوية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ببدء جولة جديدة من القصف الجوي على البادية السورية، حيث تقوم طائرات حربية روسية بشن غارات مكثفة منذ صباح اليوم على سلسلة جبال البشري الواقعة عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، مستهدفة كهوف ومغر يرجح أنها أوكار لتنظيم داعش المنتشر في المنطقة هناك.

وبلغ تعداد الغارات الروسية خلال يوم أمس الاثنين نحو 80 ضربة جوية، استهدفت خلالها مناطق ينتشر ويتحصن فيها عناصر التنظيم في كل من محيط آثريا والرهجان بريف حماة الشرقي وبادية معدان بريف الرقة وسلسلة جبال البشري ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة بالإضافة لمواقع في الريف الشرقي لحمص ضمن بادية تدمر والسخنة.

وأسفر القصف الروسى عن سقوط نحو 13 قتيلا من تنظيم داعش وتدمير آليات بالإضافة لإلحاق أضرار كبيرة وتدمير أجزاء كبيرة من كهوف ومغر في المناطق آنفة الذكر.

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