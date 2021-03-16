مصرع أسرة دهسًا تحت عجلات لودر في الوادي الجديد

لقت أسرة مكونة من 3 أفراد مصرعها اليوم الثلاثاء، دهسا تحت عجلات لودر بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفرافرة.تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أفراد من أسرة واحدة جثث هامدة إلى مشرحة مستشفي الفرافرة المركزي، وتبين وفاة أم وشاب وطفلة دهسهما لودر بمركز الفرافرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى.وأسفر الحادث عن وفاة كلا من فايزة محمد طه 40 سنة، وابنها عصام عبد الهادي رمضان 20 سنة، وشقيقته مريم عبد الهادي 8 سنوات، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.