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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طارق رحمي: ندعو الجميع للتصالح ولا تهاون في مخالفات البناء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:13 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تمضي قدمًا بخطى ثابتة في أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد عدد من مشروعات التطوير والرصف داخل مركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة.

بدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية ومرافقوه أعمال رصف وتطوير شارع جمال عبدالناصر بمنشية البكري، حيث تم وضع البلدورات على جانبي الطريق وتوسعة الشارع من خلال إزالة كل التعديات على خط التنظيم ليصل عرض الشارع  إلى ٢٣ مترًا، كما تفقد المحافظ شارع الوحدة العربية والشوارع العرضية المتقاطعة معه، حيث تم توسعة شارع الوحدة من ٧ إلى ٩.٥ متر، وجارٍ وضع طبقة الرصف بتلك الشوارع نهاية الشهر الجاري.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف طريق الجابرية، والذي يعتبر واحدًا من أهم مداخل مدينة المحلة الكبرى، ويتم رصفه من خلال الخطة الإضافية، ووصلت نسبة إنجاز الأعمال به إلى ٧٠%، كما تفقد المحافظ شوارع (عمار بن ياسر، حمزة بن عبدالمطلب، عبدالحي شاهين، وضع طبقة الأسفلت بشارع المأمون)، موجهًا بعدم رصف أي شارع إلا مع تركيب بلدورات على جانبي الطريق لإضفاء الشكل الجمالي وحماية طبقة الأسفلت.

وفي إطار متابعة منظومة المتغيرات المكانية، عقد المحافظ اجتماعًا بحضور جميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري وحدات المتغيرات المكانية بمركز المحلة، حيث أكد على عدم التهاون مع أي حالة بناء سواء جديدة أو تعديل أو إضافة دون الحصول على الإجراءات القانونية المتبعة، وأن تلك الأعمال مراقبة بشكل إلكتروني من خلال الأقمار الصناعية التابعة لهيئة المساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، كما أكد على عقد ورش عمل لجميع رؤساء الوحدات المحلية لشرح منظومة المتغيرات المكانية الجديدة.

واختتم الدكتور «رحمي» جولته بتفقد جامع المتولي، والذي يعتبر واحدًا من أهم المعالم الأثرية الإسلامية بالغربية، والذي تم بناؤه في العصر المملوكي في القرن السابع الهجري، حيث وجه المحافظ بإعداد مقترح شامل لتطوير تلك المنطقة الأثرية وما تضمه من مسجد وحمام أثري ووكالة بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والآثار.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثاني المحلة.
طارق رحمي: ندعو الجميع للتصالح ولا تهاون في مخالفات البناء
طارق رحمي: ندعو الجميع للتصالح ولا تهاون في مخالفات البناء
طارق رحمي: ندعو الجميع للتصالح ولا تهاون في مخالفات البناء
طارق رحمي: ندعو الجميع للتصالح ولا تهاون في مخالفات البناء

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