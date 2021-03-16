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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس الغرفة التجارية النيجيرية يُشيد بقرار رفع الحد الأدنى للأجور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:03 م
عصام قرطام
عصام قرطام
دعاء أبو العزم
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قال عصام قرطام، رئيس الغرفة التجارية النيجيرية، إن زيادة الحد الأدنى للأجور يهدف لرفع مستوي معيشة المصريين، ويظهر مدى إحساس الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاناة قطاعات كبيرة من الشعب المصري وخاصة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثاني.

وأضاف «قرطام»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مراعاة البعد الاجتماعي للشعب المصري الذي عاني كثيرًا مع الإصلاح مؤشر جيد على قدرة الاقتصاد المصري في تحمل مزيد من الأعباء ورسالة لمحدودي الدخل وشباب الخريجين بأن الدولة معهم حتي في أصعب الظروف.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.


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