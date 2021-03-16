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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الشباب: فنادق استضافة الفرق أهم متطلبات إقامة البطولات والمعسكرات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:48 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن إنشاء الفنادق الخاصة باستضافة الفرق والمنتخبات الرياضية هو من أهم متطلبات إقامة البطولات والمعسكرات الرياضية والشبابية.

جاء ذلك خلال قيام وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بوضع حجر الأساس لإنشاء 40 غرفة فندقية بالإضافة إلى 4 أجنحة نوم، ومن المقرر أن يتم تطوير مبنى الفندق القديم والذي يحتوي على 40 غرفة فندقية وذلك بنادي قارون الرياضي بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الـ 40 غرفة فندقية بنادي هارون الرياضي ستكون اضافة قوية للقطاع الرياضي والشبابي في تلك المنطقة من صعيد مصر.

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الملعب الخماسي المنجل بالنجيل الصناعي بنادي قارون والذي يضم للمنشآت الرياضية المميزة بالنادي بتكلفة 650 ألف جنيه.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري بالجهود البناءة لوزير الشباب والرياضة في دعم المنظومة الرياضية والشبابية، مؤكدًا على الطفرة الإنشائية للشباب والرياضة في عهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غير مسبوقة في محافظة الفيوم وكافة أنحاء الجمهورية.

وفي نهاية جولته التفقدية بالنادي شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 200 شاب من محافظة الفيوم في ماراثون للدراجات الهوائية.

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