من مظاهرة نسائية لسقوط شهيدات.. 16 مارس يوم المرأة المصرية

- مظاهرة نسائية خالصة:



- سقوط أول شهيدات مصريات:



- تأسيس أول اتحاد نسائي مصري:



- دخول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة:



- الحصول على حق الانتخاب والترشيح:



يحتفل المجتمع المصري يوم 16 مارس من كل عام بـ"يوم المرأة المصرية"، وتم اختيار هذا اليوم بناء على عدد من البطولات النسائية المصرية التي تم وقوعها في ذلك اليوم، فقد استطاعت المرأة المصرية أن تكون رمزا للكفاح على مر العصور.لعبت المرأة المصرية جميع الأدوار في المجتمع، فهي الأم والزوجة والابنة والمرأة العاملة التي تعمل في مختلف المجالات، تستعرض "الدستور" اليوم الأسباب التي جعلت يوم 16 مارس يوم المرأة المصرية.فى يوم 16 مارس 1919 خرجت أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى تظاهرن رافعين أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطاني والاستعمار.سقطت مجموعة من الشهيدات المصريات هن: نعيمة عبدالحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح خلال المظاهرة ضد الاحتلال البريطاني في 16 مارس عام 1919.دعت هدى شعراوى في 16 مارس عام 1923 لتأسيس أول اتحاد نسائى مصري، وطالبت برفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية من ناحية القوانين وضرورة حصول المرأة المصرية على حق التعليم بعد المرحلتين الابتدائية والإعدادية وحقها في دخول الجامعة، فضلا عن المطالبة بإصلاح قوانين الزواج.دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة فى يوم 16 مارس عام 1928 بعد إقرار حقهن في التعليم الجامعي.حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح بعد تعديل الدستور في يوم 16 مارس عام 1956، وهو أحد المطالب التى ناضلت المرأة المصرية من أجلها، ولأول مرة أصبحت المرأة عضو بالبرلمان ولها الحق فى التصويت، واختيرت المرأة المصرية لتشغل مناصب الوزراء والقضاة والسفراء.