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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي: الإرادة السياسية «كلمة سر» التقدم في تمكين المرأة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:45 ص
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في المائدة المستديرة الوزارية التى عُقدت أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول "الممارسات الجيدة لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار فى الحياة العامة"، ضمن فعاليات الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW".

وقالت مرسي، إن مصر احتفلت العام الماضى بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتعيش المرأة حاليًا عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار خلال الست سنوات الأخيرة، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها رئيس الجمهورية محورًا خاصًا "بالتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة".

وأضافت: "لقد ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 28%، وبالمجالس المحلية القادمة إلى 25%، ونائبات الوزراء 27%، ونائبات المحافظين 31%، ووزيرات مصر 25%، وضاعف رئيس الجمهورية تعيينات السيدات بمجلس الشيوخ لتصل نسبتن إلى 14%، وفازت أول سيدة منتخبة بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ، كما وصلت نسبة الدبلوماسيات إلى 25%، و40% ممن يعملن بالأعمال الإدارية بوزارة الخارجية، وللمرة الأولى تم تعيين 13 سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الأوقاف".

وتابعت، أنه تم كسر الحاجز الزجاجي لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وسيدتين بمنصب محافظ، ونائبة لمحافظ البنك المركزي؛ و4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات؛ ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي؛ ونائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية، ولأول مرة تم تعيين11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات، مضيفة أنه تم إطلاق برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات موظفات الحكومة وبرنامج "سيدات يقدن المستقبل" لتنمية المهارات القيادية للشابات، وإطلاق برنامج الماجستير المهني للنوع الاجتماعي والتنمية، وتم استخراج ما يقارب من مليون بطاقة رقم قومى للسيدات لتمكينهن من المشاركة فى الحياة العامة والادلاء بأصواتهن فى الانتخابات.

وأكدت رئيس القومي للمرأة، أن الإرادة السياسية هي كلمة السر وراء إحراز أي تقدم في ملف تمكين المرأة، مكررة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها".

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