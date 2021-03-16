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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النقد الدولي: حزمة التحفيز الاقتصادي لإدارة بايدن تدعم أوضاع الاقتصاد العالمي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:45 ص
النقد الدولي
النقد الدولي
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أكد صندوق النقد الدولي أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستؤدي إلى دعم أوضاع الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة، لكنه حذر صانعي السياسات من ضرورة التحسب للمخاطر التي يشكلها الضخ النقدي الضخم.

وأشارت التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي إلى أن الخطة الأمريكية ستؤدي إلى توسيع نطاق الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تتراوح بين خمسة إلى ستة بالمئة في غضون ثلاثة أعوام.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس - في بيان للصندوق - إن تزايد الطلب سيساعد الدول الأخرى على بيع المزيد من المنتجات إلى المستهلكين الأمريكيين، مضيفا: "نشهد إمكانية حدوث تداعيات إيجابية فيما يتعلق بالنمو العالمي، ويتعين أن تستفيد معظم الدول من الطلب الأمريكي القوي، وسيساعد ذلك على تحقيق الانتعاش والنمو العالمي".

وتابع المتحدث باسم صندوق النقد أنه مع انخفاض أسعار الفائدة، يتعين على صانعي السياسات عبر أنحاء العالم الاحتراس من احتمال حدوث تحول مفاجئ في أسعار الإقراض.

وقلل المسؤول الاقتصادي من القلق من ارتفاع معدل التضخم، مشير إلى أن المعدل يمكن أن يزيد خلال العام الحالي بحوالي 25ر2%.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في شهر فبراير الماضي أن يبلغ معدل النمو العالمي 5ر5% خلال العام الحالي وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1ر5%.

يذكر أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس بايدن ستؤدي إلى ضخ 9ر1 تريليون دولار كمعونة للاقتصاد الذي لحقت به أضرار بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا، وذلك عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة.

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