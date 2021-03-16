رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أخبار اليوم» تستعرض خطة تطوير المؤسسة أمام وفد «الوطنية للصحافة»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:59 ص
جريدة الدستور
محمد جعفر
طباعة
أشاد أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بمتابعة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المستمرة لأدق التفاصيل بالمؤسسات الصحفية القومية والوقوف على التحديات من أجل تحسين الأوضاع.

جاء ذلك خلال مرافقته لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، بمؤسسة أخبار اليوم، وجولتهم التفقدية لعدد من الإصدارات الصحفية الورقية والإلكترونية بالمؤسسة.

وأشار جلال إلى أن المؤسسة تعمل حاليًا على عدة مسارات متوازية تحريريًا وإداريًا واستثماريًا، وتبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة كل التحديات، مضيفًا أن صالة التحرير الجديدة كانت بمثابة حلم وبات واقعًا، وتسع لأكثر من 110 أفراد، وتتضمن أنظمة مدمجة، وأنظمة حريق مبكر على أعلى مستوى، وكذلك أنظمة صوتيات وتحكم و40 كاميرا مراقبة وشاشات تليفزيون وأنظمة إنترنت عالية الجودة، فضلًا عن شبكة أحمال عملاقة، إضافة إلى تزويد الغرفة بأنظمة تكنولوجية لمنع أي اختراقات داخلية أو خارجية، كما أشار إلى الصالة الجديدة الخاصة ببوابة أخبار اليوم والتى سيتم تجهيزها على أعلى مستوى، وأضاف أن هناك بعض التحديات الخاصة بالتمويل لإنجاز عدد من أعمال التطوير بالمؤسسة.

ورحب خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، برئيس الهيئة والوفد المرافق، وعبر عن سعادته بحرص الهيئة الوطنية للصحافة على متابعة عمليات التطوير والتحديث الجارية بالمؤسسات القومية.

وأكد «ميري» أن الدولة داعم رئيسي لاستمرار الصحافة الورقية وتنميتها ومواجهة كل التحديات التي تعوق مسيرتها التنويرية والتثقيفية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى استمرار عمليات التطوير تحريريًا في الإصدارات المطبوعة، وتقديم محتوى جيد يشمل كل فنون العمل الصحفي، ويلبي احتياجات القراء وقادر على منافسة وسائل الإعلام المختلفة مسموعة أو مرئية أو إلكترونية.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

احسب مرتبك.. 500 جنيه حد أدنى في زيادة أجور الموظفين

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

«كانت نيتي ألمس جسمها بس».. نص اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

الأكثر قراءة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

فتح باب الترشح لجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في دورتها الـ19

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان».. أمسية جديدة بساحة الأوبرا.. الأحد

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح