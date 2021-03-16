«أخبار اليوم» تستعرض خطة تطوير المؤسسة أمام وفد «الوطنية للصحافة»

أشاد أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بمتابعة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المستمرة لأدق التفاصيل بالمؤسسات الصحفية القومية والوقوف على التحديات من أجل تحسين الأوضاع.جاء ذلك خلال مرافقته لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، بمؤسسة أخبار اليوم، وجولتهم التفقدية لعدد من الإصدارات الصحفية الورقية والإلكترونية بالمؤسسة.وأشار جلال إلى أن المؤسسة تعمل حاليًا على عدة مسارات متوازية تحريريًا وإداريًا واستثماريًا، وتبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة كل التحديات، مضيفًا أن صالة التحرير الجديدة كانت بمثابة حلم وبات واقعًا، وتسع لأكثر من 110 أفراد، وتتضمن أنظمة مدمجة، وأنظمة حريق مبكر على أعلى مستوى، وكذلك أنظمة صوتيات وتحكم و40 كاميرا مراقبة وشاشات تليفزيون وأنظمة إنترنت عالية الجودة، فضلًا عن شبكة أحمال عملاقة، إضافة إلى تزويد الغرفة بأنظمة تكنولوجية لمنع أي اختراقات داخلية أو خارجية، كما أشار إلى الصالة الجديدة الخاصة ببوابة أخبار اليوم والتى سيتم تجهيزها على أعلى مستوى، وأضاف أن هناك بعض التحديات الخاصة بالتمويل لإنجاز عدد من أعمال التطوير بالمؤسسة.ورحب خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، برئيس الهيئة والوفد المرافق، وعبر عن سعادته بحرص الهيئة الوطنية للصحافة على متابعة عمليات التطوير والتحديث الجارية بالمؤسسات القومية.وأكد «ميري» أن الدولة داعم رئيسي لاستمرار الصحافة الورقية وتنميتها ومواجهة كل التحديات التي تعوق مسيرتها التنويرية والتثقيفية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى استمرار عمليات التطوير تحريريًا في الإصدارات المطبوعة، وتقديم محتوى جيد يشمل كل فنون العمل الصحفي، ويلبي احتياجات القراء وقادر على منافسة وسائل الإعلام المختلفة مسموعة أو مرئية أو إلكترونية.