نائب محافظ سوهاج يبحث آليات توحيد الجهود مع المجتمع المدنى

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث آليات التعاون وتوحيد الجهود بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أعلى معدلات الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصول على بعض الخدمات والطلبات المقدمة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ورأفت السمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي "مؤسسة حياة كريمة" بالبرنامج الرئاسي، وإدارة التنمية، ومنسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.وأكد نائب محافظ سوهاج اهتمام المحافظة وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتحقيق أعلى معدلات الاستجابة لطلبات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المختلفة، لافتا إلى أهمية دور المجتمع المدني ومشاركته في تنمية المجتمع.ووجه "القاضي" بتشكيل فريق عمل يضم كلا من "إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ومديرية التضامن الاجتماعي، وممثلا عن جمعيات المجتمع المدني"، للمساهمة في تلبية الطلبات الواردة من المواطنين كلا حسب لائحته، وأنشطته، وتواجده الجغرافي، وحسب الإمكانيات المتاحة لديه.