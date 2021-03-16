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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرسي: نحتفل بعيد المرأة المصرية وهي تخطو خطوات ثابتة لتحقق آمالها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:07 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التهنئة والتقدير للمرأة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصري، الذي يوافق 16 مارس من كل عام قائلة: "تحية لنساء مصر في عيدهن، تحية لكل امرأة عاملة وأم مكافحة صبورة وفتاة ناجحة ومشاركة فاعلة، أنتن رمز الصمود والعطاء والتضحية واهبات الحياة مانحات الأمل بنات النيل اللاتي فضن بخيرهن على ربوع الوطن، الطريق إلى مستقبل أفضل، كل عام وأنتن بألف خير".

وقالت «مرسي»: إن هذا اليوم يخلد فيه دور المرأة المصرية التاريخي والمشرف من أجل الصمود للحصول على حقوقها وحريتها، ويشهد التاريخ على دور المرأة العظيم فى مساندة وطنها والدفاع عنه مضحية بكل غالي ونفيس من أجل أمنه واستقراراه، واليوم نحتفل بذكرى خروج المرأة المصرية وقيادتها مظاهرات نسائية في ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن.

وأضافت: "نحتفل اليوم بعيد المرأة المصرية وهى تخطو خطوات ثابتة إلى الأمام لتحقق آمال حاربت كثيرًا من أجل أن تصل إليها، لقد كان سعيكن ثقة وتاريخكن مشرف، الأبواب مفتوحة أمامكن والطريق أصبح ممهدًا، بوجود قيادة سياسية حكيمة تقف داعمة ومساندة تنتصر لكن يومًا بعد يوم تؤمن بدوركن وعطائكن".

وتابعت رئيس قومي المرأة: "إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم باسم سيدات مص وباسم المجلس القومي للمرأة عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا اليوم الخالد للمرأة المصرية، على إنصافه لحقوقها وتحقيقه لأحلامها، ومنحها الفرصة كامله لتثبت قدراتها وإمكانياتها في كل المجالات، وتمكينها والنهوض بها، إن ما تحقق للمرأة المصرية من إنجازات غير مسبوقة سيظل مصدر فخر واعتزاز لسيدات وعظيمات مصر كما وصفهن الرئيس".

وأكدت «مرسي»: "لقد شهدت المرأة المصرية خلال الست سنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات التي تعد علامة فارقة في تاريخ المرأة المصرية، فقد استطاعت افي هذا العهد أن تحصل على الكثير من حقوقها، إلى جانب تكسيرها للحواجز الزجاجية لوصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار، وذلك بفضل الرئيس الذي أعطى المرأة المصرية الفرصة لكي تحلق بأحلامها إلى عنان السماء بكل شجاعة".

واختتمت: "في هذا اليوم نحن حفيدات صفية زغلول، هدى شعراوي، سيزا نبراوي، نبوية موسى، شفيقة محمد، راوية عطية، وغيرهن الكثيرات اللاتي لا يمكنا حصرهن ممن سطرن تاريخ المرأة المصرية الحديث، لكنا منا كل الامتنان والحب والوفاء بالقوة والعزيمة والصبر، كنتن الشعلة التي أنارت لنا الطريق، كفاحكن أمانة في أعناقنا، دوركن سيظل حاضرًا في عقولنا وقلوبنا إلى الأبد، وسنظل حافظات للعهد متى حيينا".

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