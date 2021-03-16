الشناوي: تطعيم أطفال مطروح ضد شلل الأطفال بنسبة 100%

قال الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية والمسئول عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمطروح، إن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في الحملة القومية تمكنت من الوصول الي الأطفال المستهدفبن بداية من سن يوم وحتى 5 سنوات.وأكد خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تم تطعيم الأطفال بنسبة 100%، حيث كان المستهدف في محافظة مطروح هو تطعيم 122 ألفا و108 أطفال.وأشار إلى أنه سيتم إعطاء الجرعة الثانية في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لـ 121 ألفا و392 طفلا، وذلك يوم 28 مارس الجاري، من خلال 405 فرق ثابتة ومتحركة، وفي 51 وحدة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.