فى ذكراه.. «ابن خلدون» كان نتاج زمانه لهذه الأسباب

قبل أن يأخذ شكل التنظير الأكاديمي في الحضارة الغربية٬ كان ابن خلدون والذي توفي في مثل هذا اليوم من عام 1406 قد وضع أساسات علم الاجتماع أو كما أسماه "علم العمران البشري"، فقد سبق ابن خلدون كل من أميل دوركايم وأوجست كانط في تأسيس علم الاجتماع.في كتابه "مقدمة ابن خلدون"، يصف علم العمران البشري بأنه"بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أم عقليا، وأعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفائدة، أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص. وكأنه علم مستبط النشأة، ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة."اهتم ابن خلدون بحياة البدو من العرب والبربر والترك وقارنهم بحياة التمدن٬ في مقدمته التي تعتبر ملخص لمؤلفه"تاريخ ابن خلدون" والذي جاء في سبع مجلدات.اهتم ابن خلدون بالبحث في التاريخ وحاول إيجاد المنطق فيه والقانون الذي يسيره: لماذا تصعد أمم ولماذا تسقط أخري٬ ما الذي يدفع بالتغيير هل هناك جانب أخلاقي٬ وبمعني آخر هل الأخلاق هي محرك التاريخ؟.جاءت هذه الاسئلة نتيجة الاضطرابات التي شهدها ابن خلدون في زمنه٬ خاصة مع ما شهدته الدولة الإسلامية آنذاك من تيمور لنك وتدمير بغداد عاصمة العلم.وكانت بلاد المسلمين ممزقة بين ممالك صغيرة٬ في نفس الوقت كانت القوي الأوروبية تتوغل في شمال أفريقيا من أجل التجارة٬ حتي أن عديد من الحكام كانوا دمي في أيدي النفوذ الأوروبي. هؤلاء الحكام المسلمون لما يمانعوا التحالف مع الأوروبيين ضد ممالك أخري للمسلمين.ابن خلدون أراد فهم ما يحدث حوله: المسلمون ينكسرون أمام الأوروبيين٬ البعض يخونون أخوتهم ويستخدمون الدين كغطاء لمصالحهم. كان هذا مصدر حيرة وصدمة كبيرة له٬ كيف يمكن أن تضعف شوكة المسلمين بهذا الشكل٬ كيف نفهم المنطق الإلهي في هذا. ليس هذا وفقط٬ فقد شهدت البشرية واحد من أبشع الكوارث الإنسانية ألا وهو وباء الطاعون والذي أباد ما يقرب ثلث البشرية في ذلك الحين. المؤمن وغير المؤمن٬ والموت لا يعول علي عقيدة الفرد.ابن خلدون كان نتاج زمانه والمشكلة الفكرية في عصره كانت محور أفكاره٬ وضعف الإسلام في وقته كان التحدي الفكري لابن خلدون٬ أنه مع الهزيمة تضعف العقيدة وتبدأ الاسئلة: أين وجه العدل في هذا. ونظرية ابن خلدون كانت في الأساس تتمحور حول موازين القوي لكن يصاحب ذلك التدخل الإلهي.