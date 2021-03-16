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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:04 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد مجلس الوزراء وشباب شباب الوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة لتنسيق الجهود لتوفير قطع الأراضى اللازمة لإنشاء مشروعات خدمية ومرافق عليها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ لاستيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها إلى العمل الخيري والتنموي وتفعيلًا لدور لجان الرصد الميدانى، لافتًا إلى أهمية دور الشباب المتطوع الذي يعمل من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد حسن، والمهندس هيثم مازن، والمهندس محمد سعيد بالمكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء، ونادر حسين نائب رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، والمهندس عادل عبداللطيف مدير عام منطقة تعمير أسيوط بجهاز التعمير، والمهندسة هبة عبدالناصر مدير مشروع تطوير الريف بجهاز التعمير، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام محافظة أسيوط بمؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد سامي المنسق المساعد، وشريف دياب منسق عام مبادرة تطوير الريف المصرى بالمحافظة ورؤساء المراكز ومسئولى جهاز التعمير. 

استعرض اللقاء المشروعات التى سيجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وخاصة مشروع مجمع الخدمات الذى سيجرى تنفيذه بجميع الوحدات المحلية القروية لخدمة القرى وتوابعها، ويتكون من مكاتب لجميع الخدمات التى يحتاجها المواطنون من سجل مدنى ومكتب بريد ومركز تكنولوجى وتضامن اجتماعي ومقر للوحدة المحلية.

وأكد «سعد» على التنسيق مع رؤساء المراكز لتحديد قطع الأراضى بعد معاينتها على الطبيعة لنهو إجراءات التخصيص للبدء فى إقامة مشروع مجمع الخدمات المتكامل عليها بجميع القرى والمراكز المستهدفة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكل القطاعات بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات"، مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولي المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء ومسئولى المشروع القومي بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية، وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.

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