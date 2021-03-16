2003 إصابات بكورونا في إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 2003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ 821 ألفا، تعافي منهم مايزيد عن 788 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 6037 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 12 حالة وفاة أمس، بينما هناك 602 حالة خطرة و211 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.