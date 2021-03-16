رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد قليل.. «القباج» تلتقي الجمعيات الأهلية للتعريف بلائحة القانون

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:42 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، وذلك للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي.

وقال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر، تلعب دورًا هامًا فى تنمية المجتمع من خلال العمل فى أكثر من 20 مجالًا، أهمها تنمية المجتمع وهى جمعيات أجنبية تعمل فى مصر، بالإضافة إلى مجالات رعاية المسنين، التعليم، الصحة، تنظيم الأسرة، الحفاظ على البيئة، رعاية المسجونين، العلاقة مع الشعوب، بالإضافة إلى الجمعيات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر تبلغ حوالي 50 ألفا و140 جمعية ومؤسسة

موضوعات متعلقة

«الصحة» تنفي طلبها إلغاء الفصل الدراسي الثاني لحماية الطلاب

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

الأكثر قراءة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

فتح باب الترشح لجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في دورتها الـ19

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان».. أمسية جديدة بساحة الأوبرا.. الأحد

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح