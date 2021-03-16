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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرقابة الصحية»: تسجيل 2415 من أعضاء المهن الطبية بالهيئة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:40 ص
الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحى الشامل، عن تسجيل 2415 من أعضاء المهن الطبية واعتماد 17 منشأة طبية ما بين مستشفيات وصيدليات عامة، كما تم تسجيل 69 منشاة طبية ما بين مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومعامل ومراكز طبية بإجمالي 86 منشأة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة أمس أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، حيث تم عرض نتائج أعمال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن، باعتبارها أداة الدولة المسئولة عن ضبط وضمان جودة خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفقا أحدث المعايير العالمية.

وأضاف، أن الإدارة العامة لتنمية القدرة المؤسسية على التقييم الذاتي التابعة للهيئة، قامت بإجراء 166 زيارة تقييمية لمختلف أنواع المنشآت الصحية على اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، المجلس الأعلى للجامعات، القطاع الطبي بوزارة الداخلية، إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، هيئة قناة السويس، مصر للطيران وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر.

وفي إطار نشر الفهم الصحيح للمعايير ومساعدة مقدمي الخدمات الطبية على تطبيقها؛ قال إسماعيل: "قامت الهيئة بتنظيم برامج للتهيئة والتعريف بمعايير اعتماد المستشفيات وكذا معايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، فضلا عن تنظيم الهيئة لعدد من المؤتمرات بعدد من توحيد الرؤى وآليات التنفيذ المشتركة مع شركاء النجاح وذلك للوصول بالعامل الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى الحد الأدنى، بما يحقق توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطبيق المنظومة بمعايير الجودة العالمية، وكان آخر تلك المؤتمرات، المؤتمر الذي عقد في يناير الماضي لوضع استراتيجية موحدة لجودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة في مصر مع كل الجهات المعنية وبمشاركة دولية تمثلت في منظمة الصحة العالمية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر وما يتبع ذلك من ورش عمل مشتركة للوصول إلى آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر وما تمثله من نقله حقيقة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع".

واستطرد: "انطلاقًا من رسالة الهيئة ودورها على المستويين المحلي والإقليمي في نشر ثقافة الجودة وآخر ما وصل إليه العلم في استراتيجيات جودة وسلامة الخدمات الصحية بما يعزز من الارتقاء بالخدمات الصحية لاسيما في ظل جائحة كورونا وآثارها السلبية التي شملت العالم بأسره، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمشاركة في الفعاليات الاقليمية والعالمية المتعلقة بكيفية الاستعداد لجائحة كورونا والدروس المستفادة منها، وذلك تلبية لدعوة تلك المنظمات - والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر المنظمة الإدارية لجامعة الدول العربية، اتحاد المستشفيات العربية وممثلي الصحي بحكومة دبي، وفيما يتعلق بالدور الرقابي قامت الهيئة منذ ديسمبر 2019 وحتى 14 مارس 2020 بتنفيذ 64 زيارة ما بين أولية ومتابعة (19 للصيدليات، 26 منشآت رعاية أولية، 12 مستشفيات، 7 معامل)، بالإضافة إلى 14 زيارة تفتيشية و15 زيارة (6 مستشفيات، 9 منشآت رعاية أولية) ضمن مشروع متابعة نظام الميكنة.

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