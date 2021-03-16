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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبرم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي لتفعيل خدمات التحصيل الالكتروني للمصاريف الدراسية لطلبة الجامعة.

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:38 ص
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أبرم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني للمصاريف الدراسية لطلبة الجامعة.

جاء ذلك عند استقباله لوفد ممثلًا عن البنك الأهلي، والذي يضم الأستاذ محمد لطفي مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي لمنطقة شمال الصعيد، والأستاذ مصطفى كامل مدير عام البنك الأهلي فرع جامعة أسيوط، والأستاذ أحمد عبد الرحمن مسئول التجزئة المصرفية بالبنك، والأستاذ يوسف باهى مسئول ائتمان البنك بفرع الجامعة، وذلك بحضور الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة المساعد.

وصرح الدكتور طارق الجمال أنه بموجب اتفاق التعاون المشترك فسوف يتم تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى للطلاب وفقًا لمنظومة ثلاثية تجمع الجامعة والبنك الأهلي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (أى فينانس) وذلك من خلال نظام موحد يبدأ بكليات الجامعة والتى تم الانتهاء من تجهيز قواعد البيانات الخاصة بها، على أن يتولى البنك الأهلي إصدار أدوات تحصيل الرسوم الدراسية للمستفيدين من الخدمة من طلاب الجامعة إلكترونيًا دون مقابل مادي، وهو ما يأتي استكمالًا لجهود الجامعة لتحقيق التحول الرقمي وحرصها على التطور المتواصل لكافة الخدمات المشمولة بها والتيسير على منتسبيها بتنفيذ كافة الإجراءات المالية والإدارية المستحقة منهم.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الاتفاق سارى لمدة 3 سنوات وينص كذلك على تولى البنك الاهلى بإصدار بطاقة الدفع الإلكترونية (مسبوقة الدفع وبطاقات ميزة) مجانًا للطلاب والدارسين مع توفير إمكانية السداد عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك.

وأوضح الأستاذ شوكت صابر أنه بموجب هذا الاتفاق سوف تقوم إدارة الجامعة بتعيين مدير للمشروع وتشكيل فريق للمعاونة الفنية مع باقي أطراف المنظومة، مع تشكيل فريق عمل بالجامعة للتدريب على أسلوب مراجعة التسوية اليومية بتعديل نظم العم الداخلية لكى تتواءم مع آليات السداد الجديدة وكذلك توفير بيئة صالحة لتدريب المتعاملين على المنظومة الإلكترونية.

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