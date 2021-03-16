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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 1091 حكمًا قضائيًا متنوعًا في سوهاج

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:38 ص
اللواء دكتور حسن
اللواء دكتور حسن محمود
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شنت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة، والهاربين من أحكام قضائية، حيث تم ضبط بندقيتين وقضيتى اتجار فى المواد المخدرة، وتم تنفيذ 1091 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62 ×39، وبندقية خرطوش عيار 12.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، من ضبط عاطلين مقيمان قسم أول سوهاج، وبحوزتهما 17 قرص تامول المخدر ومبلغ مالى 500 جنيه، و3 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمان بما أسفرعنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

كما تم ضبط 24 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن نحو 70 جرامًا، ومبلغ مالى 1250 جنيهًا، وهاتف محمول، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، حيازة عامل مقيم مركز المنشأة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 2 شقة مفروشة بدائرة المديرية، ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1091" حكمًا قضائيًا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 435 مخالفة مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط مخالفة عدة متنوعة.

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