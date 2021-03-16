انتظام العمل بمكاتب الشهر العقارى «المميكنة» على مستوى الجمهورية

تتابع وزارة العدل انتظام أعمال التوثيق بمكاتب الشهر العقاري المميكنة على مستوى الجمهورية وتقديم الخدمة للمواطنين.ويجري المتابعة بصفة دوريه لنتائج الخدمات المقدمة للمواطنين بالحجز المسبق بتطبيق أرغب في عمل توكيل، للوقوف علي الخدمات المقدمة وسرعتها في إطار التحول الرقمي.وتعمل الوزارة على منع الزحام والتكدس في توقيتات واحدة، الذي تشهده الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.