محافظ سوهاج يتفقد مشتل نباتات الزينة ومأخذ محطة مياه سوهاج غرب

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، مشتل محطة مياه سوهاج غرب لنباتات الزينة، وتفقد المحافظ خلال جولته مأخذ محطة مياه سوهاج غرب، والتي تبلغ الطاقة الإنتاجية لها ٢٦ ألف متر مكعب يوم، بحضور اللواء محمد بدري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.وأوضح اللواء محمد بدري أن المشتل يهدف إلى إنتاج نباتات الزينة من أشجار وشجيرات ونباتات عشبية، مشيرا إلى أنه يتم زراعة نباتات متنوعة مثل "الورد البلدي، والفل، والياسمين، والقطيفة، ونباتات الظل، بالإضافة إلى النباتات العطرية"، وذلك بأسعار التكلفة لخدمة المواطنين، والمؤسسات الحكومية، والفنادق، والمنازل، لافتا إلى أنه جاري إنشاء منفذ للجمهور بمحطة مياه سوهاج غرب.