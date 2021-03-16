رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مشتل نباتات الزينة ومأخذ محطة مياه سوهاج غرب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:35 ص
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، مشتل محطة مياه سوهاج غرب لنباتات الزينة، وتفقد المحافظ خلال جولته مأخذ محطة مياه سوهاج غرب، والتي تبلغ الطاقة الإنتاجية لها ٢٦ ألف متر مكعب يوم، بحضور اللواء محمد بدري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

وأوضح اللواء محمد بدري أن المشتل يهدف إلى إنتاج نباتات الزينة من أشجار وشجيرات ونباتات عشبية، مشيرا إلى أنه يتم زراعة نباتات متنوعة مثل "الورد البلدي، والفل، والياسمين، والقطيفة، ونباتات الظل، بالإضافة إلى النباتات العطرية"، وذلك بأسعار التكلفة لخدمة المواطنين، والمؤسسات الحكومية، والفنادق، والمنازل، لافتا إلى أنه جاري إنشاء منفذ للجمهور بمحطة مياه سوهاج غرب.

موضوعات متعلقة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

image description

احتفالا بيوم الشهيد..عرض مسرحية «محطة مصر» بثقاقة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

الأكثر قراءة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

القمحاوي ومرسال والعبسي بالقوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

إطلاق ومناقشة كتاب «رحلة كامل التلمساني» بأتيليه القاهرة

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة حول «الأم وتنظيم الأسرة»

القومي للترجمة يحتفل بالذكرى الأولى لرحيل الدكتور سليمان العطار.. غدًا