وكيل زراعة الفيوم يتفقد مزرعة البسيونية

تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم، مزرعة البسيونية للانتاج الزراعي والحيواني المقامة على مساحة ١٨٠ فدان.فحص وكيل وزارة الزراعة، بعض أشجار النخيل، وأوصى بضرورة الترديم حول الجذور حتي لا تكون عرضه للإصابة أو السقوط بسبب الرياح، كما أوصي بضرورة تطوير الري من الغمر الي الري بالرش أو التنقيط، وتعديل بعض الأمور الفنيه الخاصة بـالرى بالتنقيط المقام حاليا بالمزرعة.وتفقد أيضا مشروع الإنتاج الحيواني، موجها بتنفيذ عدة توصيات لعلاج بعض الأمراض والطفيليات التي تصيب الحيوانات،ومر على جمعيات زراعية للتأكد من توفر الأسمدة والتشديد علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع وآداء الخدمة للمزارعين بسرعة منعا للتكدس.