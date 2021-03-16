اليونان تُعلن استئناف المفاوضات الاستكشافية مع تركيا

أعلنت وكالة أنباء اليونان، استئناف المفاوضات الاستكشافية مع تركيا، اليوم الثلاثاء.وتستضيف العاصمة اليونانية أثينا، اليوم، أعمال الجولة الـ62 من المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، وذلك استكمالًا للمحادثات التي جرت قبل شهر ونصف في مدينة إسطنبول، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأسبوع الماضي.وينتظر أن تُعقد الجولة على مدار يومين، وتنتهي غدًا، وتشمل بحسب أنقرة، المحادثات الاستكشافية، ومشاورات سياسية بين البلدين، في ظل توقعات ضئيلة بأن تحرز المشاورات نجاحًا كبيرًا، رغم أن أنقرة نهجت أخيرًا سلوكًا جديدًا أكثر انفتاحًا مع دول الإقليم والمنطقة.