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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السبت.. انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي لطلاب «تربية رياضية سوهاج»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:33 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تفتتح كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، السبت القادم، المعسكر الدراسى التدريبى الكشفي لطلاب الفرقة الثالثة، والذي يستمر في الفترة من٢٠ إلى ٢٩ مارس الجاري، ويقام على ملاعب الجامعة بمدينة الطالبات.

وأكد الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، أن الهدف من المعسكر هو إعداد قادة الكشافة والمرشدات، وإكساب الطلاب المشاركين مجموعة من المهارات والخبرات، نظرًا لأهمية النشاط الكشفي في تنمية السلوك القويم، وغرس روح التطوع وحب العمل، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة، وذلك في إطار مؤسسي وتحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على صحة وسلامة جميع المشاركين بالمعسكر، مضيفًا أنه سيتم تنفيذ المعسكر دون مبيت، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وإجراء عمليات التطهير اليومي للأماكن المخصصة للمعسكر وتقسيم طلاب الفرقة الثالثة إلى ثلاث معسكرات.

وقال الدكتور إبراهيم البرعي، عميد الكلية، إنه سيشارك بالمعسكر ٧٠٤ طلاب وطالبات، لافتًا أن البرنامج التدريبي سيضم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والتنمية البشرية وبنك المعرفة، وذلك بهدف ربط الطلاب بين المعرفة النظريّة والتطبيق العملي.

وأشار الدكتور أحمد محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب إلى ثلاث معسكرات رئيسية، المعسكر الأول يضم قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية ويشمل ٢٣٦ طالبا، ويستمر لمدة ثلاث أيام في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ الجاري، والمعسكر الثاني يضم قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، ويشارك به عدد ٢٣٧ طالبا، ويستمر في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ من نفس الشهر، مضيفًا أن المعسكر الثالث والأخير يضم قسم الإدارة الرياضية والترويح ويشارك به ٢٣١ طالبا، ويستمر لمدة ٣ أيام في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ مارس الجاري.

وأضاف الدكتور أشرف أبو الوفا المدير التنفيذي للمعسكر، أن تنفيذ هذا النشاط الكشفي لطلاب الفرقة الثالثة يأتى تطبيقاََ لبنود اللائحة الداخلية للكلية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الانشطة ومنها المشاركة في مبادرة حياة كريمة بقري محافظ بسوهاج، إلى جانب تنظيم العديد من الندوات التثقيفية عن مكافحة الفساد والإدمان.

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