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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التأمينات»: إنشاء صندوق لاستثمار أموالنا وتنميتها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:33 ص
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
ولاء جمال
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أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار فض التشابكات الذي اتخذه رئيس الجمهورية أتى بثماره، حيث لا يتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، حيث أن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، موضحا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.

وأضاف عوض، في تصريحات اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، موضحا أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم والتي تعادل 5% هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13% لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8% في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف رئيس الهيئة، أن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2914 بلغت 86.5 مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد تم زيادتها لتصل في العام المالي 2021-2022 إلى 282 مليار جنيه.

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