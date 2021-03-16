محافظ الوادي الجديد يلتقي شباب فوج الاتحاد العام للكشافة

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بوفد الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الذي يزور المحافظة لإقامة معسكر تأهيل جوالة للحصول على شارة رحالة، في إطار التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة لاستضافة الفعاليات الرياضية لتنشيط السياحة الداخلية والترويج للمحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.وتناول اللقاء عرض أبرز المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والمقومات والفرص الاستثمارية المتاحة بها وجهود الدولة في دعم جهود التنمية على أرض المحافظة، كما تناول اللقاء حواراََ مفتوحاََ مع أعضاء الفوج المكون من ٧٠ فتاة من محافظات الجمهورية.هذا وضم البرنامح زيارة للمعالم السياحية والأثرية بمراكز المحافظة على هامش المعسكر الذي أقيم على مدار ٥ أيام.