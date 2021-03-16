من هو القديس جان دي برﭘـبوف الشهيد؟

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ عيد القديس جـان دي بـرﭘـبـوف الشهيدوروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني ؛ سيرته، قائلًا: ولد يوم 25 مارس عام 1593 في قلعة أسلاف كوندي سور فير بفرنسا.وتابع: طلب من الرؤساء أن يصبح مبشرًا في (فرنسا الجديدة) كندا. فوافقوا على طلبه، وسافر إلى كيبيك.مضيفا: وضع نفسه في خدمة ألجونكيانس أولًا ثم في خدمة الهورون كان متقشفًا جدًا في طعامه، وكان ينام على ارض جرداء أو على جلد حيوانات قديم ملئ بالحشرات، وكان شديد الصوم والصلاة كان مستعد دائما بالتضحية بحياته في سبيل الرسالة الإنجيلية.وتابع: تم القبض على الأب جان تثناء الحرب واخذا اسيرًا وتعرض لعذاب اليم لا يحتمل، ثم قطعوا قلبه وأكلوه وشربوا دمه فأرادوا أن يسير دم هذا القديس القوى في عروقهم فكان استشهادهم يوم 16 مارس عام 1649، فجاء بعض المسيحيين بعد أيام بانتشال الجثث ووضعوها في مخزن ذخائر في دير بمدينة كيبيك.مختتما: فتم تطويبه يوم 21 يونية عام 1925م على يد البابا بنديكتوس الخامس عشر، وإعلان قديسًا يوم 29 يونية عام 1930م على يد البابا بيوس الحادي عشر.