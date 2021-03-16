«الوطنية للصحافة»: نتائج إيجابية ومبشرة لاستغلال أصول المؤسسات القومية

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مؤسسة أخبار اليوم حققت نتائج إيجابية على كافة المستويات خلال الربع الأول من العام الجاري، واستطاعت تخفيض مجمل الخسائر وحققت بعض الإصدارات التابعة للدار أرباحا تشير إلى تحسن الأوضاع بشكل ملحوظ، مؤكدا تقديم كل الدعم للمؤسسات الصحفية القومية حتى تستعيد عافيتها من جديد، ومشيرا إلى وجود خطة لإعادة تدوير الاستثمارات واستغلال الأصول تسير بالتوازي بين الهيئة والمؤسسات، ما سيكون له مردودا إيجابيا على دخل المؤسسات خلال الفترة القادمة وستعلن أخبارا سارة عن هذا الملف قريبا.جاء ذلك خلال جولة لرئيس الهيئة بمؤسسة أخبار اليوم، تفقد خلالها عدد من الإصدارات الصحفية الورقية والإلكترونية، في إطار المتابعة المستمرة لخطة إعادة الهيكلة الشاملة لتطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية وأصولها الثابتة، حيث تابع سير العمل بالإصدارات وعدد من مشروعات التطوير الجارية بالمؤسسة بهدف تحسين الأوضاع ومواكبة التطور المتلاحق في عالم الطباعة والنشر والفضاء الإلكتروني.رافق رئيس الهيئة في جولته، الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك، وليد عبد العزيز، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، وكان في استقبالهم، الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، وبحضور عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، جمال الشناوي رئيس تحرير الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم.في بداية الجولة، تفقد الشوربجي صالة التحرير الجديدة الخاصة بجريدة الأخبار، والتي تعد أحدث صالة تحرير ذكية مدمجة في الشرق الأوسط "News Room"، وتمثل طفرة في منظومة الصحافة المصرية، وتحتوى علي أحدث الشبكات والأنظمة والخوادم وأنظمة بث مباشر واستديو من داخل صالة التحرير.وأشار الشوربجي إلى ضرورة التواصل مع وزارة الاتصالات في بعض الأمور المعلقة حتى تدخل الصالة الخدمة في أسرع وقت، كما تفقد الإنشاءات والأعمال الجارية للصالة الجديدة الخاصة ببوابة أخبار اليوم الإلكترونية وجريدة الأخبار المسائي، وكلف مجلس الإدارة بالعمل سريعا لإنهاء أعمال التطوير بحلول شهر رمضان المبارك.وأضاف: "نتطلع لمواصلة الجهد المبذول من قبل مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والمضي قدما في عدد من الملفات وتحقيق نتائج أكثر تميزا في الربع الثاني من العام للوصول للمستهدف، وهناك خطة لمؤسسة أخبار اليوم لإعادة تأهيل المباني والمنشآت والهيئة تدعمها وتم رصد ميزانية لإنهاء كافة الأعمال، والهيئة تمكنت من حل عدد كبير من المشاكل فيما يتعلق ببعض الاستثمارات المعطلة في المؤسسات الصحفية القومية بصفة عامة، وأن الفترة القادمة ستشهد حراكا مختلفا بنتائج ملموسة على أرض الواقع".وشملت جولة رئيس الهيئة تفقد عدد من المواقع بالمؤسسة ووجه بحسن استغلالها، وقال: "المؤسسات الصحفية القومية غنية بأصولها، وأي تمويلات تطلبها المؤسسات لأي مشروعات تثبت جدوى سنوفرها على الفور، ومستعدون للتفاوض مع أي من جهات الدولة للمساهمة بفاعلية في حل أي من التشابكات".