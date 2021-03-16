انتحار طفل بالإسماعيلية: «تشاجر مع والدته فخنق نفسه بحزام جلد»

كشفت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، غموض واقعة العثور على جثة طفل عمره 10 سنوات، مخنوق بواسطة حزام جلد، داخل غرفته بمنزله بمنطقة الخامسة في محافظة الإسماعيلية.كان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا بورود بلاغ من أسرة الطفل بالعثور علي جثته مخنوقا داخل غرفة نومه، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وفحص علاقات الطفل مع زملائه وجيرانه.وكشفت مصادر عن أن التحريات الأولية للحادث تشير إلى أن الطفل شنق نفسه مستخدما الحزام داخل غرفته، وبالاستماع لأقوال أسرة الطفل لمحاولة الوصول إلي سبب وقوع الحادث، أثبتت أن الطفل تشاجر مع والدته قبل لحظات من ارتكاب الواقعة ودخل غرفته وأغلق الباب.وتكثف الأجهزه الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه عقب إجراء كشف الطب الشرعي بمستشفى جامعة قناة السويس، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة.