تجديد حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 40 طربة من مخدر الحشيش بقصد ترويجها والاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه مُتخذا من دائرة أقسام الشرطة مسرحًا لعمله.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد ترويجه على عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.