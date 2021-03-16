الأمن الاقتصادي يشن حملات موسعة لضبط المخالفين

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.أسفرت حملات شرطة النقل والمواصلات في ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، عن ضبط 3007 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 12920 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.ونجحت شرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية" عن ضبط 262 قضية متنوعة.ونجحت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط 110 قضية "مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات".وتمكنت مباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 4 قضايا.وتمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في ضبط 1234 قضية تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".وضبطت مباحث الضرائب والرسوم 153 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".كما أن جارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.