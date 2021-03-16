الصحة: الآثار وافقت على زيارة الأطباء وأسرهم المتاحف بالمجان

أرسل الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة خطابا، إلى وكلاء الوزارة بالمحافظات وجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة بشأن الإعلان عن موافقة رئاسة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على دخول الأطباء المصريين والأطقم الطبية "الجيش الأبيض " وأفراد عائلاتهم مجانا الى الأماكن الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بحد أقصى 3 مرافقين مع تقديم إثبات الشخصية.وفى سياق متصل تواصل وزارة الصحة والسكان، حملات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد فى كافة المحافظات من خلال 40 مركزا مخصصا للتطعيم فى 27 محافظة.