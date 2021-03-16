نهايته تقترب..نائب تونسي يكشف تطورات سحب الثقة من «الغنوشي»

كشف النائب بالبرلمان التونسي "صهيب الوذان" عن كتلة الإصلاح، في تصريحات خاصة للدستور، عن وصول عدد التوقيعات على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، إلى 108 توقيعات حتى الان.وأضاف "الوذان" أن عملية سحب الثقة من رئيس البرلمان لابد أن تتم عبر عدة خطوات،أولا تقديم قائمة لمكتب المجلس تضم على الاقل 73 امضاء، ثم تحديد جلسة عامة، مضيفا أن مسألة سحب الثقة من الغنوشي باتت هينة لكن المشكلة الأكبر فيمن يخلفه، لان الكتل النيابة صاحبة المبادرة لم تتفق على أسم محدد.وتابع: نرغب في أن يقدم الغنوشي استقالته وأن لم يفعل فإننا مستمرون في اجراءات سحب الثقة.وقال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب في تصريحات صحفية إن أعضاء الحركة، وقعت على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي لانه غير قادر على إدارة البرلمان، ويعتبر المجتس هو حركة النهضة، وفق قوله.وأضاف: "نحن اليوم أمام رجل يمثل أحد أسباب الصراع داخل البرلمان" معتقدا أن سحب الثقة من راشد الغنوشي سيغير طريقة عمل المجلس نحو الأفضل، مؤكدا أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشى وصل لـ100 توقيع والنصاب القانوني يحتاج إلى 109 توقيعات".يذكر أنه سبق أن واجه زعيم حركة النهضة خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".