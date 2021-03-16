وزير الإسكان: تطوير القاهرة التاريخية لتوفير حياة كريمة لساكنيها

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم ويجرى تنفيذها، تستهدف توفير حياة كريمة لأهالي تلك المناطق، والارتقاء بمستوى مدينة القاهرة، والسماح لها بالعودة لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.وعقد الجزار، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط، بمحافظة القاهرة، ضمن جهود الوزارة لتطوير القاهرة التاريخية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، ومحافظة القاهرة.وأشار وزير الإسكان، إلى أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط، تشمل تطوير حديقة الفسطاط، وربطها بحديقة عين الصيرة التي يجرى الانتهاء من تطويرها، وكذا تطوير المناطق المحيطة بمنطقة سور مجرى العيون "المدابغ سابقًا" التي يتم تطويرها حاليًا، على غرار ما يتم إنشاؤه حاليًا بمشروع تطوير سور مجرى العيون، وما تم تنفيذه سابقًا في مشروع تطوير روضة السيدة "تل العقارب سابقًا".