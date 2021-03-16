وزير الرياضة يشارك 200 شاب في ماراثون للدراجات الهوائية بنادي قارون

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ٢٠٠ شاب من محافظة الفيوم في ماراثون للدراجات الهوائية، وذلك بنادي قارون الرياضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.من جانبه أشاد الدكتور أحمد الأنصاري بالجهود البناءة لوزير الشباب والرياضة في دعم المنظومة الرياضية والشبابية، مؤكدًا على الطفرة الإنشائية للشباب والرياضة في عهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غير مسبوقة في محافظة الفيوم وكافة أنحاء الجمهورية.