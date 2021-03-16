نواب البرلمان يشكرون «السيسي» على إنحيازه لمحدودي الدخل

قدم اعضاء مجلس النواب الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإنحيازه للمواطنين من محدودي الدخل.وقال النائب أحمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الرئيس دائما ما يكون سباق في الإنحياز للمواطن، وأتخذ قرارات مهمة برفع الحد الأدني للاجور إلي 2400 جنية.وثمن النائب السيد شمس الدين نائب مبادرة قرارات الرئيس التي انحاز فيها إلي المواطن المصري وتخصيص 95 مليار جنية كحزمة مالية لتغطية تلك القرارات، مطالبا بالنظر إلي الفلاح من خلال تلك الحزمة.وقال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن العالم يعانى من ازمة اقتصادية طاحنة نتيجة الإجراءات الخاصة بفيروس كورنا، ومع ذلك يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات يثبت من خلالها أنه يحنو علي الشعب المصري، وهذا أمر ليس بمستغرب علي الرئيس، لذلك باسمي وأسم الحزب نقدم للرئيس التحية والتقدير.وطالب النائب هاني اباظة نواب الشعب بتقديم تحية شكر وتقدير وإعزاز للرئيس السيسي الذي دائما ما يكون سباقا لمسح الام ومعاناة الشعب المصري ويتخذ خطوات غير متوقعة لصالح الشعب.وثمن النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية أقدام الرئيس على عمل نقلة نوعية للمواطن، مطالب بسرعة تنفيذ تلك القرارات علي الأرض.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 1272018 و8122018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23112020.