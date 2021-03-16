رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان ومحافظ المنوفية يزرعان 1500 شجرة زيتون ضمن «هنجملها»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:26 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
شارك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، بزرع 1500 شجرة زيتون داخل ديوان محافظة المنوفية، ضمن مبادرة "هنجملها".

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة تهدف إلى تجميل المحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، مشيدًا بدعم المحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

من ناحيته، أكد المحافظ حرصة على زراعة كافة الأماكن بالمحافظة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

ومن ناحيته، أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها"، إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

وغي نهاية اللقاء، تبادل وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ"ليمون" تقديرًا له على الجهود المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على اهتمامه برعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال إطار تسليم الوزير والمحافظ 3542 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة المنوفية.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

image description

احتفالا بيوم الشهيد..عرض مسرحية «محطة مصر» بثقاقة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

الأكثر قراءة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

القمحاوي ومرسال والعبسي بالقوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

إطلاق ومناقشة كتاب «رحلة كامل التلمساني» بأتيليه القاهرة

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة حول «الأم وتنظيم الأسرة»

القومي للترجمة يحتفل بالذكرى الأولى لرحيل الدكتور سليمان العطار.. غدًا