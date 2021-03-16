سعفان ومحافظ المنوفية يزرعان 1500 شجرة زيتون ضمن «هنجملها»

شارك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، بزرع 1500 شجرة زيتون داخل ديوان محافظة المنوفية، ضمن مبادرة "هنجملها".وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة تهدف إلى تجميل المحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، مشيدًا بدعم المحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.من ناحيته، أكد المحافظ حرصة على زراعة كافة الأماكن بالمحافظة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.ومن ناحيته، أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها"، إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.وغي نهاية اللقاء، تبادل وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ"ليمون" تقديرًا له على الجهود المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على اهتمامه برعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة.جاء ذلك خلال إطار تسليم الوزير والمحافظ 3542 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة المنوفية.