دينا تنتهي من حكاية «شنطة سفر» في «ورا كل باب»

انتهت الفنانة دينا من تصوير حكايتها الجديدة من مسلسل "ورا كل باب" المعروض على قناة الحياة، باسم "شنطة سفر" بعد عدة أيام من التصوير المتواصل.ويعكف المخرج المخرج محمد بكير على مونتاج الحلقات الخمسة الخاصة بالحكاية بعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل خلال الساعات الماضية.ومن المقرر عرض الحكاية الجديدة بدء من السبت القادم بعد انتهاء حكاية "يوم من الياام" المعروض حاليا من بطولة النجم أحمد خليل.ويشارك في الحكاية الجديدة مع الفنانة دينا، الفنان أحمد صيام، والفنان رمزي العدل، والشابة منة عرفة، والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض يوميا من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة، وعرضت قصتين، و"شنطة سفر" هي الثالثة.