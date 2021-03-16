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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 58 مخالفة وإعدام 147 كيلو أغذية في حملات رقابية بالمنيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:24 ص
مخالفة
مخالفة
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشات الغذائية وعلى منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية من خلال المرور بجميع مراكز المحافظة، وذلك للتأكد من جودة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 58 مخالفة لمنشأت غذائية، تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، مؤكدًا على استمرار جهود مديرية الصحة في تكثيف الحملات وتحقيق الانضباط.

من جانبه، قال الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، إنه تم إعدام 147 كيلو جرام أغذية مختلفة و76 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 21 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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