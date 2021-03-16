آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق جباليا ومخيم البريج

توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف.وأفادت وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الثلاثاء، بأن عددًا من آليات الاحتلال توغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرق جباليا، انطلاقا من موقع "أبو صفية" العسكرية الجاثم على الشريط الحدودي، شرق البلدة وسط أعمال تجريف، وإطلاق قنابل دخانية، وفتحت نيران الأسلحة الرشاشة بشكل متقطع في المكان.كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين شرق البريج انطلاقًا من بوابة السرحي، وقامت بأعمال تجريف، وسط تغطية على عملية التوغل بإطلاق قنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.