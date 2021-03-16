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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:24 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزة أول وثان، بطول 4600 م وبتكلفة 20 مليون جنية، ومدة التنفيذ 3 شهور. وذلك بعد انتهاء إجراءات الطرح والتعاقد القانونية وتكليف الشركة المنفذة ومديرية الطرق بالإسكندرية بالإسراع بتنفيذ الأعمال.

وذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل. يأتي هذا في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين.

وأكد الشريف أن هناك تنسيق كامل مع إدارة مرور الإسكندرية لمنع تواجد أي تكدس أو تزاحم أثناء أعمال تطوير شارع مصطفي كامل والتي من المقرر الانتهاء منها خلال 3 شهور.

وأشار إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عاما، ولذلك كنا حريصين على تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الميزانية لرفع كفاءته.

وخلال جولته التفقدية بطول الشارع؛ شدد المحافظ علي سرعة الانتهاء أعمال التطوير في الوقت المحدد لذلك.

وكلف المسئولين بالتعامل الفوري مع جميع التعديات والإشغالات بطول الشارع، وتطوير الأرصفة والأستغلال الأمثل للمساحات الغير مستغلة بالأرصفة بما لا يعيق حركة المشاة. وكذلك الاهتمام برفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالشارع.

على الصعيد ذاته؛ أوضح الشريف أن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١، تستهدف رصف 119 شارع على مستوى أحياء المحافظة، لافتًا إلى أنه تم توفير مبالغ 52 مليون جنيه، وجاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية.

وأكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، ذلك فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية، والتي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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