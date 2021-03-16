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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حنان مطاوع مديرا للمركز الإقليمي للمغرب والأندلس بالآثاريين العرب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:23 ص
الدكتور محمد الكحلاوي
الدكتور محمد الكحلاوي
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أصدر الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، قرارا بناء على موافقة مجلس إدارة الاتحاد بتعيين الدكتورة حنان عبد الفتاح مطاوع، أستاذ الحضارة والفنون الاسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية مديرا للمركز الإقليمي للتراث الحضاري للمغرب والأندلس بالاتحاد.

وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى للاتحاد، في تصريح له اليوم، إن المركز الإقليمي للتراث الحضاري للمغرب والأندلس هو مؤسسة علمية أكاديمية في اتحاد الآثاريين العرب يعني بالتراث المادي والفكري في المغرب والأندلس، وتتحدد رسالته في تطوير وتعميق البحث في آثار وفنون وعلوم المغرب والأندلس ومساعدة الباحثين في شأن التراث واعداد متخصصين في الدراسات المغربية والأندلسية والمساهمة الفاعلة في تقدم البحث العلمي.

وأضاف أن أهداف المركز هى تشجيع أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات المصرية والعربية على الأبحاث النظرية والتطبيقية والبحوث الريادية والتواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة لاسيما القريبة من تخصص المركز.

وتابع أن المركز يعمل على نشر الوعي العلمي بين الباحثين والأكاديمين وإرشاد الدراسين لما تم تحقيقه ونشره من التراث العلمي المغربي والأندلسي والبحث عن المخطوطات العلمية المغربية والأندلسية ومعرفة أماكن وجودها في العالم والتعريف بها والسعي لإنشاء مكتبة تراثية أكاديمية ملحقة بمقر الاتحاد تخدم التراث المغربي والأندلسي.

من جهتها، أكدت الدكتورة حنان عبد الفتاح مطاوع، مدير المركز الإقليمي للتراث الحضاري للمغرب والأندلس، أن المركز سيسهم في نشر المؤلفات المميزة المعنية بالتراث المغربي والأندلسي وترجمة المؤلفات الأجنبية وثيقة الصلة بالتراث المغربي والأندلسي إلى اللغة العربية والعكس إن أمكن وإصدار بيبلوغرافي تضم بيانات الرسائل المسجلة بالدراسات العليا في كليات مصر والعالم العربي.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار مجلة علمية محكمة نصف سنوية تهتم بالتراث المغربي والأندلسي والتعريف بالتحف التطبيقية المغربية والأندلسية المحفوظة في المتاحف الإقليمية والعالمية، إلى جانب عقد ندوات ومؤتمرات علمية عن التراث المغربي والأندلسي على مستوى مصر والعالم العربي وإسبانيا بمقر الاتحاد.

وأوضحت أنه سيتم العمل على التواصل مع مراكز الدراسات الاستراتيجية العربية والدولية للاستفادة من الخبرات لديها، فضلا على التعاون مع تلك المؤسسات لدعم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات المشتركة لاسيما مع المغرب والأندلس.

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